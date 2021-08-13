Nilperi Şahinkaya'dan 'Erşan Kuneri' açıklaması
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Nilperi Şahinkaya'dan 'Erşan Kuneri' açıklaması

Nilperi Şahinkaya'dan 'Erşan Kuneri' açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' adlı filminde rol alacak olan Şahinkaya, film hakkında açıklamalarda bulundu

Netflix'te yayınlanacak olan 'Erşan Kuneri'nin kadrosunda yer alan güzel oyuncu, çekimlerin devam ettiğini söyledi.

Gazetecilerle sohbet eden Nilperi Şahinkaya, "Erşan Kuneri karakterini daha önce bilmiyordum, dikkat etmemiştim. Teklif sonrası öğrendim. Ekip olarak çok iyi anlaşıyoruz. Çekimlerin eylül gibi bitmesi planlanıyor" dedi.

Nilperi Şahinkaya'dan 'Erşan Kuneri' açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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