Niloya işaret dilinin yanı sıra yedi farklı dilde çocuklarla buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niloya işaret dilinin yanı sıra yedi farklı dilde çocuklarla buluşuyor

Niloya işaret dilinin yanı sıra yedi farklı dilde çocuklarla buluşuyor
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Öğretici ve eğitici içeriklerle hazırlanan Niloya adlı çizgi film, İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe ve işitme engelli çocuklar için "İşaret Dili" ile yayın hayatına devam ediyor.

Öğretici ve eğitici içeriklerle hazırlanan Niloya adlı çizgi film, İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe ve işitme engelli çocuklar için "İşaret Dili" ile yayın hayatına devam ediyor.

Sadece Türkiye'deki değil, tüm dünyadaki çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine destek olan Türkiye'nin ilk yerli çizgi film karakterlerinden Niloya'nın "Yetenekli Robot" bölümünde çocuklar kağıttan robot yapmayı öğrenecek.

Niloya YouTube kanalında yayınlanan yeni bölümleriyle minik dostlarına keyifli ve öğretici zaman geçirmelerini sağlayan çizgi filmin 129. bölümü 25 Mayıs'ta ekrana gelecek.

Yeni bölümün konusu ise şöyle:

"Niloya ve Mete ağaçların altında top oynamaktadırlar. Mete'nin canı ağaçlarda bulunan armutlardan çeker. Ama üşengeçliğine yeni düşerek bir robotun olmasını ve işlerini onun yapmasını ister. Birden Niloya'nın aklına Mete'nin el işi kağıtları ve kartonlarından birçok oyuncağı yapabildiği gelir. Hemen başlarlar işe koyulmaya. Niloya, Mete ve sonradan yanlarına gelen Murat ile birlikte yaptıkları robotla oynamaya başlarlar."

Çocukların hayal dünyalarının gelişmesine de destek olmayı amaçlayan Niloya'nın senaryosu uzman pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor.

Çizgi filmin her bölümünde Niloya, bir sorunun cevabını buluyor ve gizemi çözüyor. Bazen ise arkadaşlarının sorularına cevap bulabilmek için yardımcı oluyor ve macera dolu hikayelerini ekrana taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Derya Yanık Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Hülya Avşar Deniz Çakır Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niloya işaret dilinin yanı sıra yedi farklı dilde çocuklarla buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 12:20:55. #1.13#

title