Nilgün Belgün, 'Ruslardan başka türlü dost olur' diyen Adil Gür'e cevap verdi
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Nilgün Belgün, 'Ruslardan başka türlü dost olur' diyen Adil Gür'e cevap verdi

Habertürk TV canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşan A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, "Ruslardan başka türlü dost olur" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya ilk tepki tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün'den geldi

02.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42
Nilgün Belgün, 'Ruslardan başka türlü dost olur' diyen Adil Gür'e cevap verdi

Vatandaşların "kendi göbeğimizi kendimiz keselim" mesajını verdiğini söyleyen "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi. "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

Türk'ün dostu Kürt, Kürt'ün dostu Türk'tür. İkisi de ayağını denk alsın" diyen Gür, "Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece" ifadelerini kullandı.

Gür'ün bu açıklamasının ardından tiyatro oyuncusu 'den de bir tepki geldi.

Belgün, "Adil Gür'ü kınıyorum 'Ruslardan başka türlü dost olur' sözüyle kadınları aşağılıyor. Çok çirkin bir üslup" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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