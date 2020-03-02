Nilgün Belgün, 'Ruslardan başka türlü dost olur' diyen Adil Gür'e cevap verdi

02.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42

Vatandaşların "kendi göbeğimizi kendimiz keselim" mesajını verdiğini söyleyen Gür "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi. "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

Türk'ün dostu Kürt, Kürt'ün dostu Türk'tür. İkisi de ayağını denk alsın" diyen Gür, "Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece" ifadelerini kullandı.

Gür'ün bu açıklamasının ardından tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün'den de bir tepki geldi.

Belgün, "Adil Gür'ü kınıyorum 'Ruslardan başka türlü dost olur' sözüyle kadınları aşağılıyor. Çok çirkin bir üslup" dedi.



