Nilay Dorsa'dan Şiddet Açıklaması
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Şarkıcı Nilay Dorsa ile ünlülerin fotoğrafçısı Semih Palancı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için birlikte ortak bir projeye imza attılar. Dorsa, kocasından şiddet görmüş birini canlandırarak "Kadın Şiddetine Hayır" dedi. İşte detaylar...
Nilay Dorsa, "Bütün bu çaba bir günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamak için değil, bütün çabalarınız her günü Mutlu Kadınlar Günü kılmak için!" dedi.
Semih Palancı ise, "Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının, şevkatin olduğu bir dünya olması dileğiyle.. Kadınlar günü kutlu olsun! Kadın şiddetine hayır" ifadelerini kullandı.
Nilay Dorsa'nın makyajını Nitra yaptı.
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