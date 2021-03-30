Nilay Deniz kimdir? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Nilay Deniz kimdir? K

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Nilay Deniz kimdir? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilay Deniz hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz,3 Mayıs 1993'te Aydın'da doğan Türk oyuncu, model ve mankendir.

Nilay Deniz, oyunculuk eğitimini aldıktan sonra ilk deneyimi Behzat Ç. dizisi ile başladı. Sonrasında;

Ah Neriman,

Güneşi Beklerken,

20 Dakika,

Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı.

Aşk Yeniden dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan[özgün araştırma?] genç oyuncu; Bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karekterini canlandırdı. Son olarak 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karekterini canlandırmıştır.

Filmografisi

2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Rüya

2011 Mor Menekşeler -Cevriye

2011 Hayata Beş Kala -Selma

2013 Güneşi Beklerken -Begüm Varol

2014 Ah Neriman -Zeynep

2015-2016 Aşk Yeniden -Selin Şekerçizade Günay

2017 Dayan Yüreğim -Seray

2017 Ateşböceği -Aslı

2019 Kalk Gidelim -Nehir

2020 Çatı Katı Aşk -Yasemin Çetin

2021 Kırmızı Kamyon -Yonca

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

31 Mart Çarşamba günü (yarın) Show TV ekranlarına gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk olacak. Dizinin konusu; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyıp anlatıyor.