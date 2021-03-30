Nilay Deniz kimdir? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Nilay Deniz kimdir? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Nilay Deniz kimdir? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Nilay Deniz kimdir? K

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Nilay Deniz kimdir? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilay Deniz hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz,3 Mayıs 1993'te Aydın'da doğan Türk oyuncu, model ve mankendir.
Nilay Deniz, oyunculuk eğitimini aldıktan sonra ilk deneyimi Behzat Ç. dizisi ile başladı. Sonrasında;

  • Ah Neriman,
  • Güneşi Beklerken,
  • 20 Dakika,
  • Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı.

Aşk Yeniden dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan[özgün araştırma?] genç oyuncu; Bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karekterini canlandırdı. Son olarak 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karekterini canlandırmıştır.

Nilay Deniz kimdir? Kırmızı Kamyon Yonca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Filmografisi

  • 2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Rüya
  • 2011 Mor Menekşeler -Cevriye
  • 2011 Hayata Beş Kala -Selma
  • 2013 Güneşi Beklerken -Begüm Varol
  • 2014 Ah Neriman -Zeynep
  • 2015-2016 Aşk Yeniden -Selin Şekerçizade Günay
  • 2017 Dayan Yüreğim -Seray
  • 2017 Ateşböceği -Aslı
  • 2019 Kalk Gidelim -Nehir
  • 2020 Çatı Katı Aşk -Yasemin Çetin
  • 2021 Kırmızı Kamyon -Yonca

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

31 Mart Çarşamba günü (yarın) Show TV ekranlarına gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk olacak. Dizinin konusu; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyıp anlatıyor.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:06:41. #1.16#
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