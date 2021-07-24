Nil Nehri'nde gemi alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nil Nehri'nde gemi alev alev yandı

Nil Nehri'nde gemi alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nil Nehri kıyısındaki bir gemide belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Nil Nehri kıyısındaki bir gemide belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mısır'ın Giza kentinde, Nil Nehri kıyısındaki bir gemide yangın çıktı. Gemi kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis botu sevk edildi. Gemide bazı işçilerin olduğu belirtildi. Yetkililer, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Nil Nehri'nde gemi alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nil Nehri'nde gemi alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.07.2021 23:09:59. #1.13#

title