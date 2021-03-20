Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener 1 yıl sonra İstanbul'da
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Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener 1 yıl sonra İstanbul'da

20.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 07:50
Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener 1 yıl sonra İstanbul'da

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve reklamcı eşi Serdar Erener, önceki gün Dolapdere'de düzenlenen Refik Anadol'un sergisine katıldı.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve reklamcı eşi Serdar Erener, önceki gün Dolapdere'de düzenlenen Refik Anadol'un sergisine katıldı.

Oğulları Aziz Arif'le sergiyi gezen çift, 1 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'a geldiklerini ve Refik Anadol'un hayranı olduklarını söyledi. Karaibrahimgil'in başındaki kırmızı kurdela dikkat çekti.

Eşi ve kızını otomobile bindiren Serdar Erener gazetecilere, "Refik Anadol'un başından beri hayranım, salgın düşünmedik kalktık geldik, ilk defa beraber şehre geldik. Şehrin dışında ormanın yanında yaşıyoruz. İşlerim dışında evdeyim, sırtımı daha önceden şehre dönmüştüm salgın onu hızlandırdı" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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