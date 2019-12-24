Nike Ped Sorununa ve Terlemeye Çözüm Geliştirdi

24.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:39

Spor sütyenlerinin, gündelik sütyenlere kıyasla çok daha zor görevleri var. Kadınların sağlam bir antrenmanı en iyi şekilde yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği, rahatlığı ve güvenilirliği sunma hedefi ile genellikle görülmez bir parça olan bu önemli giysi, "kullanışlı" ve "güvenilir" tanımlarıyla eşanlamlı olmayı gerektiriyor. Sonuçta, iyi bir sütyen olmadan yaşamak, sporsuz yaşamak demektir.



Nike Kadın Sütyeni ve İnovasyon Kreatif Direktörü Nicole Rendone, "Kadınlar zaten günlük yaşamlarında yeterince komplikasyonlarla karşı karşıya, spor sütyeni bunlardan biri olmamalı." ifadeleriyle birlikte, iyi bir spor sütyeninin bir kadının hayatını değiştirebileceğini ve bunun da zahmetsizce gerçekleşmesi gerektiğini belirtiyor.



Nike, problemleri ortadan kaldıran en yeni iki spor sütyeni Swoosh One Piece Pad ve Ultrabreathe ile spor sütyenlerine yepyeni bir soluk getiriyor.



Spor Sütyeninde Ped Sorununa Çözüm: Nike Swoosh One Piece Pad



Sorun: Düzensiz, yanlış yerleştirilmiş veya şekilsiz iki ped



Çözüm: Nike Swoosh One Piece Pad



Kadın spor sütyenleri söz konusu olduğunda, içindeki ped hareketlerinin problemleri kaçınılmaz bir gerçek. Yerleştirilmesi güç ve doğru bir şekilde yerleştirildikten sonra bile düz bir hale gelmesi zorlaşıyor. Düzensiz şekillenmiş göğüslere sebebiyet verirken tek bir yıkamadan sonra, pedleri bir çift halinde bulmak da neredeyse imkansızlaşıyor.



İstediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz, tek parça ped ile konfor sağlayan Nike Swoosh Bra spor sütyeni, rahatlık algısında bambaşka bir boyut yaratıyor. Spor sütyenlerinde ilk kez görülen bir inovasyonla geliştirilen Nike Swoosh One Piece Pad Sports Bra, düz olmayan, şekilsiz ve yanlış yerleştirilmiş ped problemini, üstten yerleştirmeli ve tekil bir sütyen pedi ile çözüyor. İstenildiği gibi sorunsuz bir şekilde yerleştirmek ve çıkarmak için hazırlanmış Nike Swoosh sütyeninin yepyeni tasarımında, daha mütevazı ve daha gelişmiş bir şekil için biraz daha kalın bir dolgu kullanılıyor.



Rendone ve ekibi, demografik özelliklerin kadınlarda beden ölçülerini nasıl değiştirdiğini değerlendirdi ve kadınların ihtiyacı olan desteği vermek için sütyen tasarımını, şeklini ve materyallerini bu ölçüde geliştirdiler. One Piece Pad'in köpük yapısı, optimal desteği sağlamak için belirli bir boyuta vuran daha güçlü bir kumaş kullanılarak boyutuna göre kalıplanarak oluşturuluyor.



Nike Swoosh One Piece Pad Spor Sutyeni, 1 Ocak'ta piyasaya çıkıyor ve 16 Ocak'ta ise Nike resmi web sitesinde global olarak yayınlanıyor.



Nefes Alan Özel Dokusuyla Nike Ultrabreathe Sports Bra



Sorun: Göğüs bölgesinde terleme ve ıslak spor sütyeni



Çözüm: Nike Ultrabreathe Sports Bra



Gezegendeki en nemli ortamlardan birinde çalıştıktan sonra serinlemek için havuza atlayıp, saatler sonra hala soğuk ve nemli bir sütyenle kalan Rendone'dan ilham alan Nike Ultrabreathe Sports Sütyeni, Nike'ın bugüne kadarki en hafif ve nem geçirmez sütyeni olarak tanımlanıyor.



Ultrabreathe sütyeni, kadınların tipik olarak hangi bölgelerden terlediklerini ve hangi noktalardan daha fazla nefes alabilirliğe ihtiyaç duyduklarını görmek için geliştirdikleri özel bir yöntemle tasarlandı. Sütyenin açıkta kalan veya kesim alanları, bol miktarda nefes alabilirliğe ihtiyaç duyan bölgeleri temsil ederken, açığa çıkmayan alanlar ise, hareket halindeyken daha fazla desteğe ihtiyaç duyan ve hava geçirgenliği için yeni mühendislik gözüyle desteklenen alanlar olarak tasarlanıyor.



Nike Ultrabreathe spor sütyeni, 30 Ocak'ta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ve 6 Şubat'ta ise dünya çapında Nike resmi web sitesinde piyasaya sürülüyor.