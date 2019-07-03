Nike 'kölelik eleştirisi' sonrası ilk ABD bayraklı ayakkabı modelini piyasadan çekti

Nike 'kölelik eleştirisi' sonrası ilk ABD bayraklı ayakkabı modelini piyasadan çekti

ABD merkezli ünlü spor giyim markası Nike, ürettiği '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' temalı ayakkabısını NFL'de forma giyen eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in eleştirisi sonrası piyasadan geri çekti. Şirketin hisseleri borsada yüzde 3 değer kaybetti.

Nike 'kölelik eleştirisi' sonrası ilk ABD bayraklı ayakkabı modelini piyasadan çekti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ünlü spor giyim markası Nike, ürettiği '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' temalı ayakkabısını NFL'de forma giyen eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in eleştirisi sonrası piyasadan geri çekti. Şirketin hisseleri borsada yüzde 3 değer kaybetti.

San Francisco 49'ers'ın efsanevi oyuncusu Kaepernick, üzerinde 13 yıldızlı ilk Amerikan bayrağı olan 'Nike Air Max 1 Quick Strike Fourth of July' model ayakkabıyı, 'kölelik dönemine ait saldırgan bir sembol' taşıdığı gerekçesiyle beğenmediğini açıkladı. Kaepernick'in eleştirisi sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem olunca, Nike tanesi 140 dolara satılan ayakkabıyı piyasadan çektiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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