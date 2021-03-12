Nikaragua'daki San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu
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Nikaragua'daki San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

12.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:54
Nikaragua'daki San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Nikaragua'nın başkenti Managua'nın kuzeybatısında yer alan ve üç gündür aktif hale gelen San Cristobal Yanardağı Chinandega şehrini küle boğdu.

Nikaragua'nın başkenti Managua'nın kuzeybatısında yer alan ve üç gündür aktif hale gelen San Cristobal Yanardağı Chinandega şehrini küle boğdu.

Nikaragua'nın başkenti Managua'nın kuzeybatısında yer alan San Cristobal Yanardağı'nda salı gününden bu yana devam eden patlamanın ardından Chinandega şehrini kül kapladı. Yetkililer, kentin üzerine yağan kül sebebiyle görüşün önemli ölçüde azaldığını belirtti.  Nikaragua'nın en yüksek yanardağından yaklaşık 7 kilometre uzakta yaşayan Chinandega kenti sakini avukat Pablo Medina, "Büyük patlama olduğunda ve gökyüzü kararmaya başladığında evde öğle yemeği yiyordum" dedi. Evini yoğun bir kükürt kokusunun kapladığını ve her şeyi kül kapladığını söyledi. Yetkililer, tahliye kararı için henüz erken olduğunu ifade etti.


Nikaragua'daki San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu
Nikaragua'daki San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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