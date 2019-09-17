Nikahları dikiş makinesi masasında kıyıldı

17.09.2019 16:44

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, nikah törenini çalıştıkları tekstil fabrikasında yapan çift, nikah masası olarak dikiş makinesi kullandı.

İlçede yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında çalışan Şafak Çolak ile Hatice Berçin, evlenme kararı aldı.

Bir süre nişanlı kalan çift, daha sonra nikah tarihi için gün belirledi. Çift nikahlarını ise çalıştıkları fabrikada yapmaya karar verdi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın kıydığı nikahta, Şafak Çolak-Hatice Berçin çiftinin nikah masası, dikiş makinesi oldu.

Çifti yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarının da katıldığı törende, Belediye Başkanı Türkcan genç çifte mutluluk diledi.

Şafak Çolak ile Hatice Berçin'in düğün töreninin, ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA