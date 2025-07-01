Nikahına beni çağır sevgilin istersen şahidin olurum senin şeklinde başlayan şarkıda hangi soru sorulur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Nikahına beni çağır sevgilin istersen şahidin olurum senin şeklinde başlayan şarkıda hangi soru sorulur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

NİKAHINA BENİ ÇAĞIR SEVGİLİN İSTERSEN ŞAHİDİN OLURUM SENİN ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ŞARKIDA HANGİ SORU SORULUR?

A: Damada bir çeyrek takamaz mıyım?

B: Giderken ardından bakamaz mıyım?

C: Garibin biriysem sevemez miyim?

D: Sevdiğimin nikâhına gelemez miyim?

Cevap : C

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?