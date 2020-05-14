Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
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Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi

Kız arkadaşı Esengül Yılmaz ile 2 yıllık beraberliğini evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Serkan Şenalp, nikah esnasında heyecandan adını "Sercan" olarak söyledi.

Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
14.05.2020 21:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:22

Oyuncu Serkan Şenalp, Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikâhla 2 yıldır birlikte olduğu Esengül Yılmaz'la evlendi. Çiftin şahitliğini yönetmenler Fehmi Öztürk ve Mustafa Bilgin yaparken damadın adını heyecandan yanlış söylemesi nikaha damga vurdu.

Hürriyet'in haberine göre; Serkan Şenalp, nikah sırasında heyecanlanıp, adını "Sercan" olarak söyledi. Bu olay eşini ve şahitleri güldürdü.

Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi

NİKAHI İNTERNETTEN CANLI YAYINLADILAR

Yakınları için nikah sırasında internetten canlı yayın yapan çift, mutluluk pozları verdi.

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