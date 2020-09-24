Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek
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Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek

24.09.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:27
Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek

Nijerya'nın bir eyaletinde yürürlüğe giren yasaya göre çocuklara cinsel istismarda bulunanlar hadım edilecek.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde 14 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunanların hadım edilmesini öngören bir yasa yürürlüğe girdi.

AMAÇ, ÇOCUKLARI KORUMAK

Kaduna Valisi Nasir El-Rufai tarafından onaylanan yasaya göre, eyalette 14 yaşından küçük çocukları istismar etmekten suçlu bulunan erkekler hadım edilecek, kadınların ise fallop tüpleri alınacak. El-Rufai, bu yasağın eyaletteki çocukları ciddi bir suçtan korumayı amaçlandığını savundu.

HAPİS CEZASI CAYDIRICI OLMUYOR

Nijeryalı avukat Philipa Azuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede her gün artan çocuk istismarlarının yaşandığını ve bu nedenle yasağın yerinde olduğunu belirtti. Ülkede tecavüz suçlularına verilen hapis cezasının yeterli olmadığının altını çizen Azuh, "Bazı insanlara tecavüzden hapis cezası verildiğinde hapisten çıktıktan sonra yine aynı suçu işliyor. Ama hadım cezası verildiğinde böyle bir suça bulaşamayacak." dedi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülkede yılbaşından bu yana yaklaşık 850 tecavüz vakası tespit edildi. Hükümet, artan tecavüz ve cinsel taciz vakalarına karşı ülkenin 36 eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti. Nijerya'da yasalara göre 14 yaş ve üstü reşit sayılıyor ve buna göre 14 yaşındaki kız çocuklar evlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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