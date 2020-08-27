Nijerya hükümeti geçen sene Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencinin ölümüyle ilgili...
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Nijerya hükümeti geçen sene Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencinin ölümüyle ilgili...

Nijerya hükümeti, geçen sene Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğrenci Ibrahim Khalel Bello'nun ölümüyle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Nijerya hükümeti geçen sene Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencinin ölümüyle ilgili...
27.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:00

Nijerya hükümeti, geçen sene Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğrenci Ibrahim Khalel Bello'nun ölümüyle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Nijerya hükümetinin Diaspora Komisyonu, Bello'nun son dört yılda Kuzey Kıbrıs'ta 'gizemli şekilde' ölen yaklaşık 100 Nijeryalıdan biri olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıslı yetkililer öğrencinin intihar ettiğini belirtti. Ama Bello'nun annesi Nijerya Yüksek Mahkemesi Hakimi Amina Ahmad Bello, oğlunun öldürüldüğüne inanıyor ve adalet çağrısı yapıyor.

Ibrahim Khalel Bello, geçen yıl 19 Ekim'de evine telefon etti. Ailesine göre Bello, "öldürülmekten korkuyordu". İnşaat mühendisliği bölümü öğrencisi "Ölsem kimsenin kılı bile kıpırdamaz" diye düşünüyordu.

Bu telefondan birkaç saat sonra yaşadığı apartman binasının önünde ölü bulundu.

Kuzey Kıbrıslı yetkililer ölümünün 'intihar olduğunu' söyledi. Ama ailesi mahkeme kararını hiçbir zaman kabul etmedi.

Diaspora Komisyonu'ndan 'Kuzey Kıbrıs'a gitmeyin' uyarısı

Bu hafta, Nijerya Yüksek Mahkeme Hakimi olan annesi Amina Ahmad Bello, hükümete bağlı Diaspora Komisyonu'na çağrıda bulunup oğlunun ölümünün resmi olarak soruşturulmasını talep etti.

Amina Ahmad Bello'nun talebini dinleyen Nijerya hükümeti 'açıklanamayan bir dizi ölümle' ilgili kaygıları dile getirdi.

Komisyona göre Kuzey Kıbrıs'ta son dört yılda yaklaşık yüz Nijeryalı 'gizemli şekilde' öldü. Kuzey Kıbrıslı yetkililer iddialarla ilgili henüz Nijerya hükümetine bir yanıt vermedi.

Kuzey Kıbrıs'ta, çoğu Nijeryalı yaklaşık yirmi bin Afrikalı öğrenci eğitim görüyor. Diaspora Komisyonu, Nijeryalıların eğitim için Kuzey Kıbrıs'a gitmemeleri konusunda uyardı.

BBC
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