Nijerya'da kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarı onaylandı
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Nijerya'da kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarı onaylandı

Nijerya'da kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarı onaylandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için hazırlanan tasarıyı onayladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için hazırlanan tasarıyı onayladı.

Devlet Başkanı Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'den dönen Buhari'nin, ülkedeki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulamalar kapsamında evde karantinaya girdiğini belirtti.

Adesina, çalışmalarına evden devam eden Buhari'nin, kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için hazırlanan tasarıyı onayladığını aktardı.

Nijerya Senatosu, Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) ticari bir şirket haline getirilmesini ve devlet fonlarına erişiminin olmamasını içeren ve Devlet Başkanı Buhari tarafından Meclise sunulan tasarıyı kabul etmişti.

Ülkede 28 Eylül 2020'de Meclise sunulan tasarıyla ülkede petrol sektörünün özelleştirilmesinin planlandığı öne sürülmüştü.

Nijerya Devlet ve Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, NNPC'nin özelleştirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtmişti.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, petrol ve doğal gaz rezervlerinin üretim-paylaşım rejimini değiştirmeyi planlıyor.

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Nijerya'da kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarı onaylandı
Nijerya'da kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarı onaylandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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