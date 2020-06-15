Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
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Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü

Korona hastaları için merkez açmaya hazırlanan Nijerya'nın eski güzellik kraliçesi ve ülkenin ünlü vaizin eşi, Ibidunni Ituah-ighodalo hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölümüne ilişkin açıklama yapılmazken Nijer medyası kalp krizi geçirdiği veya koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

15.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:27

Nijerya'nın eski güzellik kraliçesi ve ülkenin ünlü vaizin eşi, Ibidunni Ituah-ighodalo (39) hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'nın Lagos kentinde iş insanı olan eski güzellik kraliçesi ayrıca eşiyle birlikte Trinity House'da vaazlar veriyordu. 40'ıncı doğum gününü kutlamaya hazırlanan Ibidunni Ituah-ighodalo, ülke çapında koronavirüs hastaları için karantina merkezleri açmayı planlıyordu.

KORONA HASTALARI İÇİN KARANTİNA MERKEZİ AÇACAKTI

Eski güzellik kraliçesinin eşi vaiz Ituah Ighodalo, haberi aldığında yıkıldığını ifade etti. Eşini kaybeden Ighodalo," Eşim ile birlikte koronavirüs hastaları için karantina merkezi açacaktık. Bütün hazırlığımızı yaptık ancak, kendisini kaybetmenin derin acısını yaşıyorum" diye konuştu.

ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Bidunni Ituah-ighodalo'nun ölüm nedenine ilişkin hiç bir açıklama yapılmazken, Nijer medyasından bazıları kalp krizi geçirdiği veya koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü

Kaynak: DHA

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