15 Türk denizcinin kaçırıldığı gemide neden silahlı güvenlik görevlisi yoktu? Yetkili firmadan merak edilen soruya yanıt

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırılan gemiyle ilgili soruları yanıtladı. Karsan, "Gemide neden silahlı güvenlik görevlisi yoktu?" sorusuna, "Bu durum bayrak devletinin vereceği izne bağlıdır" dedi.

Hafta sonu Nijerya açıklarında seyir halindeki bir gemi, deniz korsanları tarafından kaçırıldı. Gemide bulunan 15 Türk denizci ise rehin alındı.

"GEMİ, TÜRK SAHİPLİ VEYA TÜRK BAYRAKLI DEĞİLDİR"

Geminin bünyesinde bulunduğu Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Karsan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur" dedi.

"GEMİDE NEDEN SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOKTU?

Karsan, kendisine yöneltilen "Geminin rotası güvenli değil miydi? Neden silahlı güvenlik görevlisi bulunmuyordu?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Bu durum geminin sınırları içerisinde bulunduğu bayrak devletinin vereceği izne bağlıdır"

KORSANLAR HENÜZ TEMASA GEÇMEDİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 vatandaşımızı kaçıran korsanların henüz bir temasta bulunmadığını aktardı. Azerbaycan Türkü bir vatandaşın hayatını yitirdiğini belirten Bakan, gemide bırakılan 3 kişi ile birlikte naaşın da getirileceğini söyledi.