Nijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti
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Nijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti

17.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:22
Nijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırında sivilleri hedef alan terör saldırısında 58 kişi yaşamını yitirdi. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor.

Nijer hükümetinden yapılan açıklamaya göre, motosikletli silahlı kişiler, dün Tillaberi bölgesindeki Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırdı.

FARKLI ÖLÜ SAYISI İDDİASI

Olayda ilk belirlemelere göre 58 kişi yaşamını yitirdi. Bazı yerel kaynaklarda ölü sayısının 65 olduğu iddia edildi.

KİMSE ÜSTLENMEDİ

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor.

SIK SIK SALDIRI OLUYOR

Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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