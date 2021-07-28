Nijer'de seller 28 can aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijer'de seller 28 can aldı

Nijer'de seller 28 can aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde 28 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde 28 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma Genel Direktörlüğü, ülkede yaşanan sellere ilişkin son rakamları paylaştı.

Direktörlükten yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışların neden olduğu sellerde hazirandan 26 Temmuz'a kadar 1129 evin sular altında kaldığı bildirildi.

Sellerden 14 bin 134 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, 16 kişinin seller nedeniyle yıkılan binaların altında kalarak yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de boğulduğu belirtildi.

Nijer'de, hazirandan eylüle kadar süren yağış mevsiminde son yıllarda sık sık seller yaşanıyor.

Geçen sene, yılın aynı döneminde meydana gelen sellerden 350 bin kişi etkilenmiş, 70 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijer'de seller 28 can aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 03:37:34. #1.14#

title