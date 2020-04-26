Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu sahur programında, Aydın'da yaşayan bir vatandaştan gelen, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacaktı?" şeklindeki soru dikkat çekti. Hatipoğlu soruya, "Öyle bir şey söz konusu değil" şeklinde cevap verdi.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında sunduğu sahur programında vatandaşların sorularına cevap vermeye devam ediyor. Bu geceki programda Aydın'daki bir vatandaştan dikkat çeken bir soru geldi.

GEZEGEN VE HACC SORUSU

Aydın'dan bağlandığını dile getiren Ahmet isimli genç, Hatipoğlu'na, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacaktı?" sorusunu yöneltti.

"ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Hatipoğlu bu soruya, "Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegen üzerinde kıyamet kopacak. Bu gezegen üzerinde kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde bir hayat olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu." şeklinde cevap verdi.