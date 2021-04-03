Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü

Hakkında kesinleşen hapis cezası bulunan eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı ana ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nihat Doğan, "Önce namaz kılmasına, bugün de ayakkabısını giymesine dahi izin vermemek suretiyle demokrasiye kara bir leke daha sürüldü" notunu düştü.