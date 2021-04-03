Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Hakkında kesinleşen hapis cezası bulunan eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı ana ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nihat Doğan, "Önce namaz kılmasına, bugün de ayakkabısını giymesine dahi izin vermemek suretiyle demokrasiye kara bir leke daha sürüldü" notunu düştü.
Son dönemlerde muhalif tutumuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü türkücü Nihat Doğan, son olarak hakkında kesinleşen hapis cezası bulunan eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı ana ilişkin videoyu paylaştı.
"YAZIKLAR OLSUN"
Paylaşımında Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma biçimini eleştiren Nihat Doğan, "Görüntülere bak. Yazıklar olsun. Önce namaz kılmasına, bugün de ayakkabısını giymesine dahi izin vermemek suretiyle demokrasiye kara bir leke daha sürüldü" ifadelerini kullandı.
"TEK SUÇU HAKKI HAYKIRMAK"
Paylaşımının devamına #Halkınvekilitutuklanamaz etiketini ekleyen Doğan, Gegerlioğlu için "Tek suçu hakkı haykırmak ve halkın yanında durmak" notunu düştü.