Nihat Doğan'dan Ece Erken'e Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında çok konuşulacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu

Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'deki balıkçıda silahlı saldırıya uğramış ve kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı olduğu belirtilen şahıslar kısa sürede yankılanırken, olayın nedeni hakkında tartışmalar ise devam ediyor. Son olarak Nihat Doğan'ın Ece Erken'e yönelik sözleri magazin gündemine oturdu.

ERKEN'İN AÇIKLAMALARINA SİNİRLENDİ

Flash TV'deki Al Sana Haber canlı yayınında isyan eden Nihat Doğan, Ece Erken'in Fatih Sipahi'yi hedefine almasına sinirlendi. 65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı" demişti.

"GANİMETİ PAYLAŞAMADILAR, MESELE BU"

Ece Erken'in açıklamalarına tepki gösteren ve ünlü sunucuya seslenen Nihat Doğan şunları söyledi: "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Acını paylaşıyorum sana sabır diliyorum ama bu kirli ilişki ağını açık açık anlat. Belki Benan hanım da bilmek istiyordur. Bunlar bu işi hallettiler ganimeti paylaşamadılar mesele bu."

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