Damat Adayı Birkan'ın Gözaltına Alınması Nihat Doğan'ı Haklı Çıkardı

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programının damat adaylarından Birkan Key'in fuhuş operasyonunda yakayı ele vermesinin yankıları devam ediyor.

NİHAT DOĞAN "YARISI ESCORTTUR" DEMİŞTİ

Bu operasyonun ardından gözler Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında "Bu programa katılanların yarısı escorttur" şeklindeki çıkışı ile gündeme gelen Nihat Doğan'a çevrildi.

"KADIN SATANLAR, JİGOLOLAR VAR"

Programın bugün yayınlanan bölümünde Birkan'ın gözaltına alınmasına değinen Nihat Doğan, "Biz kırk deliyiz, birbirimizi iyi tanırız. Benim kulağım büyüktür, elim uzundur. Bir şekilde gelir bana... Hatta ben erkekler için de söyledim. Kadın satanlar, jigololuk yapanlar var dedim. Oraya çıkanların yüzde 99'u dümenci. Bu programların yayından kalkması ile Türkiye büyük bir beladan kurtuldu" ifadelerine yer verdi.