Nihat Doğan: Birkan'dan Sonra Operasyon Sırası Gelin Adaylarında

Daha önce yapmış olduğu açıklamada izdivaç programlarını hedef alan ve "Bu programa katılanların yarısı escort" çıkışıyla gündeme gelen Nihat Doğan, damat adayı Birkan'ın fuhuştan gözaltına alınması sonrası çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"JİGOLOLUK YAPANLAR VAR"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının bugün yayınlanan bölümünde konuya değinen Nihat Doğan "O zaman söyledim, bugün de söylüyorum. Sözde damat adayları arasında kadın satanlar, jigololuk yapanlar var" dedi.

NİHAT DOĞAN: SIRA GELİN ADAYLARINDA

Zuhal Topal'a ve gelin adaylarına da ağır sözlerle yüklenen Nihat Doğan, "Gün gelecek o evlilik programındaki sözüm ona o ahlaklı, namuslu kızlarımız yakalanırsa şaşırmayın. Ben hep doğruları söyledim. Şimdi söylüyorum. Üstüne alınan da alınsın" şeklinde konuştu.