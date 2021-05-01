Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
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Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı

Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Hürriyet - Haberler | Magazin

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Coronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

HALA ENTÜBE DURUMUNDA

3 haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu hurriyet.com.tr'ye anlattı: Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda...Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum"

İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUM

Çok zor bir süreçten geçtiklerini sözlerine ekleyen Ünsal " Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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