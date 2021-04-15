Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nihan Ünsal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nihan Ünsal hakkında merak edilenler. Nihan Ünsal hayatı ve biyografisi. Nihan Ünsal kimdir?