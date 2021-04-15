Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir
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Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Nihan Ünsal kimdir? Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nihan Ünsal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nihan Ünsal hakkında merak edilenler. Nihan Ünsal hayatı ve biyografisi. Nihan Ünsal kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nihan Ünsal merak konusu oldu. İşte Nihan Ünsal hakkında merak edilen Nihan Ünsal kimdir, Nihan Ünsal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

Nihan Ünsal, 1986 doğumlu olup İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Ünsal, özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıyor.

Nihan Ünsal ve Burak Sergen 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlanmışlardı.

NİHAN ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

Nihan Ünsal 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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