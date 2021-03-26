Nihal Menzil kimdir? Camdaki Kız Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında? Nihal Menzil filmleri!
Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Nihal Menzil kimdir? Camdaki Kız Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında? Nihal Menzil filmleri nelerdir? Nihal Menzil nereli, hayatı ve biyografisi nedir?
Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Nihal Menzil kimdir? Camdaki Kız Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında? Nihal Menzil filmleri nelerdir? Nihal Menzil nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
NİHAL MENZİL KİMDİR?
Nihal Menzil (d. 13 Aralık 1962, Konya), sinema ve dizi oyuncusudur.
Babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde bölünmelerle tamamlayabilen Menzil, Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirildi. Eşini bir trafik kazasında yitirmesinden sonra tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Boyu 1.78 m dir.
NİHAL MENZİL FİLMOGRAFİSİ NEDİR?
Camdaki Kız - 2021
Yol Arkadaşım - 2008
Goncakaranfil - 2008
Aşk Kapıyı Çalınca - 2007
Kaybolan Yıllar - 2006
Ezo Gelin - 2006
Sınav - 2006
Doktorlar - 2006
Güz Yangını - 2005
Gece Yürüyüşü - 2004
Ah Be İstanbul - 2004
Haziran Gecesi - 2004
Çemberimde Gül Oya - 2004
Asmalı Konak/ Hayat - 2003
Belalım Benim - 2002
Asmalı Konak - 2002
Vay Anam Vay - 2001
Dikkat Bebek Var - 2000
Evdeki Yabancı - 2000
Deli Yürek - 2000
Üvey Baba - 1998
İkinci Bahar - 1998
Ayrı Dünyalar - 1998
Dostlar Pasajı - 1997
Gözlerinde Son Gece - 1996
Komşular - 1993
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.