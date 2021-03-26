Nihal Menzil kimdir? Camdaki Kız Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında? Nihal Menzil filmleri!

Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Nihal Menzil kimdir? Camdaki Kız Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında? Nihal Menzil filmleri nelerdir? Nihal Menzil nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Nihal Menzil kimdir? Camdaki Kız Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında? Nihal Menzil filmleri nelerdir? Nihal Menzil nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİHAL MENZİL KİMDİR?

Nihal Menzil (d. 13 Aralık 1962, Konya), sinema ve dizi oyuncusudur.

Babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde bölünmelerle tamamlayabilen Menzil, Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirildi. Eşini bir trafik kazasında yitirmesinden sonra tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Boyu 1.78 m dir.

NİHAL MENZİL FİLMOGRAFİSİ NEDİR?

Camdaki Kız - 2021

Yol Arkadaşım - 2008

Goncakaranfil - 2008

Aşk Kapıyı Çalınca - 2007

Kaybolan Yıllar - 2006

Ezo Gelin - 2006

Sınav - 2006

Doktorlar - 2006

Güz Yangını - 2005

Gece Yürüyüşü - 2004

Ah Be İstanbul - 2004

Haziran Gecesi - 2004

Çemberimde Gül Oya - 2004

Asmalı Konak/ Hayat - 2003

Belalım Benim - 2002

Asmalı Konak - 2002

Vay Anam Vay - 2001

Dikkat Bebek Var - 2000

Evdeki Yabancı - 2000

Deli Yürek - 2000

Üvey Baba - 1998

İkinci Bahar - 1998

Ayrı Dünyalar - 1998

Dostlar Pasajı - 1997

Gözlerinde Son Gece - 1996

Komşular - 1993

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.