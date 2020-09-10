Nihal Candan kimdir? Nihal Candan kaç yaşında, nereli? Nihal Candan sevgilisi kim? İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan nereli? Bir dönem Nihal ve Bahar Candan kardeşler olarak da magazin gündemini meşgul etmişlerdi. Nihal Candan, sonrasında Survivor yarışmasına katılmıştı. İşte Nihal Candan biyografisi...

Nihal Candan kim? Candan, Mersin'de doğdu ve İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor. İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla adını duyurdu, sonrasında sık sık ekranlarda yer aldı. Nihal Candan ailesi. NİHAL CANDAN KİMDİR? Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine dürdüren Candan, TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ün kazandı. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi daha vardır. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın kızı olan Nihal Candan'ın iki kız kardeşi bulunuyor. 16 Ekim 2014 tarihinde İşte Benim Stilim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden geçer not alarak yarışmaya hak kazanmıştı. Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu'nun jüriliğini yaptığı yarışmaya sonrasında kardeşi Bahar Candan dahil olmuştu. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da gönüllüler takımında yarışmıştı. Son dönemde erkek arkadaşı Hakan Boy nedeniyle çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Nihal Candan'ın kendine ait güzellik merkezi bulunuyor. Nihal Candan ve sevgilisi