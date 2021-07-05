Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi
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Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi

Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına zarar verilirken bozkurt rölyefi de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

 Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına zarar verilirken bozkurt rölyefi de  kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki bulunan Atsız'ın mezarı bir süre önce yenilenmiş ve bazı değişiklikler yapılmıştı. Mezarın giriş bölümüne bozkurt rölyefi asılırken, mermer bloklar yenilenmişti. Ancak mezara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Tahribat sonrası mezarda bozkurt rölyefinin olmadığı ve kırık mermer parçalarının bulunduğu görüldü. 

 


Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi
Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi
Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi
Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi
Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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