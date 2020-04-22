Niğde Emniyet Müdürü'nden, küçük Ekin'e laptop Niğde Emniyet Müdürü'nden, küçük Ekin'e laptopNİĞDE Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kendisine mektupla ulaşan 5'inci sınıf öğrenci Ekin Tekeli'ye ihtiyacı olan laptop hediye edip, evine internet hattı bağlattı.

Niğde Emniyet Müdürü'nden, küçük Ekin'e laptop

NİĞDE Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kendisine mektupla ulaşan 5'inci sınıf öğrenci Ekin Tekeli'ye ihtiyacı olan laptop hediye edip, evine internet hattı bağlattı.

Çiftlik ilçesi Bozköy Beldesi'nde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Ekin Tekeli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na evinde internet ve bilgisayar olmadığı için derslerinden geri kaldığını bildiren bir mektup yazdı. Mektubun ulaştığı Müdür Cebeloğlu, Ekin'in derslerinden kalmaması için bir laptop aldı ve evine internet hattı çektirdi. Cebeloğlu adına Niğde Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Tepebaş, Bozköy Beldesi'ne giderek minik Ekin'e laptopu hediye etti. Laptopu alan Tekeli, büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA