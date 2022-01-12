Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İ.Y. idaresinde 51 AAR 898 plakalı tır, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca kavşağında B.O'nun kullandığı 42 ACJ 853 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler İ.Y, B.O. ile İ.O. ve H.O, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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