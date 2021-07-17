Niğde'de TIR'dan inip yerleşim yerlerine dağılan 85 kaçak göçmen yakalandı (2)

7'SİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, YURDA YERLEŞTİRİLDİNiğde'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 7'sinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

7'SİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Niğde'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 7'sinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testlerinin pozitif çıkmasından dolayı yakalanan 85 düzensiz göçmen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ömer Halisdemir Yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı