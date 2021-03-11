Son dakika! Tekstil fabrikasının deposunda yangın
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Son dakika! Tekstil fabrikasının deposunda yangın

11.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:52

Son dakika haber... Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski Adana yolu Sazlıca beldesi yakınlarında faaliyet gösteren tekstil fabrikasının atıkların konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu, yaklaşık 300 ton atık yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika! Tekstil fabrikasının deposunda yangın
Son dakika! Tekstil fabrikasının deposunda yangın
Son dakika! Tekstil fabrikasının deposunda yangın
Son dakika! Tekstil fabrikasının deposunda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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