Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü - Haberler
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Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü

Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü
AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

ÇAMARDI, NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Celaller köyünde aynı odada uyuyan çocukları Neslihan (21) ve Ömer Üzümcü'nün (11) hareketsiz yattığını fark eden baba Abidin Üzümcü, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Neslihan Üzümcü'nün gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Üzümcü ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Abidin Üzümcü'nün Çamardı Belediyesi MHP Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

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