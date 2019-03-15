Niğde'de Otomobil Otobandaki Gişelere Çarptı: 2 Ölü 1 Yaralı

Niğde'de bir otomobilin otoban gişelerinde beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 FP 540 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, araçtaki Ömer Özcan ve Musa Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özcan ve Şimşek'in cenazeleri, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan İsmail Ertürk ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA