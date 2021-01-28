Niğde'de otomobil inşaat halindeki köprünün duvarına çarptı: 3 ölü
28.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:39
Niğde'de inşaat halindeki köprünün duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Niğde'de inşaat halindeki köprünün duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Aygün idaresindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda inşaatı devam eden köprünün duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Aykut Akcan ve Hakan Türker hayatını kaybetti.
Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul