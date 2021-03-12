Niğde'de Mehmet Akif Ersoy anıldı

Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100'üncü yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 100'üncü yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Niğde Kültür Merkezi konferans salonunda Remide Yılmaz Atabek Anadolu Lisesi tarafından gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu. Öğrencilerin İstiklal Marşı oratoryosu ve gösterileri programa katılanlar tarafından büyük alkış topladı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı