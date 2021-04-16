Niğde'de koyun hırsızları yakalandı
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Niğde'de koyun hırsızları yakalandı

Niğde'de koyun hırsızları yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

NİĞDE'de bir evin önünden 19 koyunu kamyonete yükleyip çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

NİĞDE'de bir evin önünden 19 koyunu kamyonete yükleyip çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, merkez Selçuk Mahallesi Bucakçayırı mevkiinde Ş.Ş.'ye ait 19 adet koyunun kamyonetle çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.T., T.H.T., B.D. ve E.T. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. E.T'nin evinde yapılan aramada 37,78 gr bonzai ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor


Niğde'de koyun hırsızları yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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