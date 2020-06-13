Niğde'de etkili dolu, ekili arazilere zarar verdi
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Niğde'de etkili dolu, ekili arazilere zarar verdi

Niğde'de etkili dolu, ekili arazilere zarar verdiNİĞDE'nin Hüsniye köyünde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

13.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:02

Niğde'de etkili dolu, ekili arazilere zarar verdi

NİĞDE'nin Hüsniye köyünde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Hüsniye köyünde akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı yaklaşık 30 dakika sürdü. Yağışın etkisiyle köyde bulunan domates, lahana, patates ve marul tarlaları zarar gördü. Hüsniye köyü Muhtarı Mahmut Karakaya yaklaşık 5 bin dönümlük bir arazi hasar gördüğünü belirterek, "Hasarın boyutu çok büyük. Devlet büyüklerimizden çiftçilerimize destek vermelerini bekliyoruz. Uzun yıllardır böyle etkili olmamıştı dolu yağışı. Böyle giderse sebzelerdeki rekolte düşer. Üreticinin yeni dikme şansı yok" dedi.

Çiftçi Hasan Baykara yaklaşık 300 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü söyleyerek, "5 yıldır marul çeşitlerine yönelik üretim yapıyorum. Bu zamana kadar böyle bir şey başımıza gelmedi. Dolu yağışı olmasaydı yarın marul hasadını yapacaktım" diye konuştu.

Niğde'de etkili dolu, ekili arazilere zarar verdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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