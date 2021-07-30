Niğde'de engellilerin çalışmalarının yer aldığı ebru sergisi açıldı
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Niğde'de engellilerin çalışmalarının yer aldığı ebru sergisi açıldı

Niğde'de engellilerin çalışmalarının yer aldığı ebru sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Kültür ve Sanat Derneğince engelliler tarafından yapılan ebru çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

Niğde Kültür ve Sanat Derneğince engelliler tarafından yapılan ebru çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Altı Nokta Körler Derneği Niğde Şube paydaşlığında açılan sergide, engelli bireylerin kağıt, seramik ve kumaş üzerine yaptıkları ebrular sergilendi.

Sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Meral Bıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda açılan sergide yaptığı konuşmada, dernek olarak kültürel faaliyetleri daha geniş kitlelere yaymak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşları sanatla buluşturmak ve onların ilgisini artırmak için Altı Nokta Körler Derneği Niğde Şubesi ile projeyi hayat geçirdiklerini belirten Bıyık, şunları kaydetti:

"Mart ayında başlayan eğitim faaliyetlerimiz kapsamında Altı Nokta Körler Derneği kursiyerleriyle 152 saatlik ebru kağıt boyama, kumaş boyama, seramik boyama ve Afrika kız biblosu yapmak gibi eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bu sergimizde görme engelli kursiyerlerimizin gönül penceresinden süzülerek suya yansıyan çalışmaları izleyecek, sanatın engel tanımadığına bir kez daha şahit olacağız."

Sergiye, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mümin İnan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, Altı Nokta Körler Derneği Niğde Şube Başkanı Atilla Taşpınar ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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