Niğde'de cinayet şüphelisi diğer kardeş de yakalandı (2)
TUTUKLANDILARNiğde'de dün saat 15.00 sıralarında sanayi sitesindeki iş yerinde demir ustası Bilal Duyar'ı (33) tabancayla öldüren O.A. ile ağabeyi K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Niğde'de dün saat 15.00 sıralarında sanayi sitesindeki iş yerinde demir ustası Bilal Duyar'ı (33) tabancayla öldüren O.A. ile ağabeyi K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI