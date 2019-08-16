Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü

16.08.2019 17:31

Niğde'de, babasına ait iş yerindeki çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde babasına ait imalathanede oynadığı sırada dengesini kaybetti ve çiğ köfte yoğurma makinesine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA