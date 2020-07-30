Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Niğde'de, ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz ile konuşmak için evine giden şahıs dehşet saçtı. Evdekilerle tartışan şahıs, eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve kayınbabasını yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:04

Niğde'de eski eşini öldüren, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.K, Şah Süleyman Mahallesi Cabbar Sokak'ta ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz ile konuşmaya gitti.

Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını yaralayan zanlı tutuklandı

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINVALİDESİ VE KAYINBABASINI YARALADI

Evdekilerle tartışan B.K, eski eşi Süheyla, annesi Meral ve babası Ahmet Yılmaz'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Süheyla Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Meral ve Ahmet Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını yaralayan zanlı tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ZANLI TUTUKLANDI

Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı B.K'yi, Yeşilburç köyü yakınlarında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Öte yandan, zanlının olaydan sonra kaçarken yanına aldığı kızına zarar vermediği ve dayısına bıraktığı öğrenildi.

Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
H2O: Acaba nasıl delirttiler adamı...
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
AA: Hayırsız insan hayırsız damat asın gitsin ahlaksızı ayrılmışsın gitmişsin daha neyin peşindesin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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