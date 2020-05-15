Niğde'de 9 baraja 45 bin 350 yavru sazan balığı bırakıldı NİĞDE'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesi tarafından üretilen 45 bin 350 yavru sazan balığı, kentteki 9 baraja bırakıldı.

NİĞDE'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesi tarafından üretilen 45 bin 350 yavru sazan balığı, kentteki 9 baraja bırakıldı.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Narlıgöl, Elmalı, Hüsniye, Emirler, Bademdere, Yeniköy, Gökbez, Postallı ve Azatlı göletlerine bırakılan sazan yavrularının 3- 4 yıllık bir süre sonunda avlanabileceğini belirtti. Baş, "Bu yıl bırakılan sazan balıkları normal şartlar altında 2 yıl içerisinde doğal olarak üreyebilmektedir. Gerek su kaynaklarına yeni bırakılan balıkların gerekse suda mevcut diğer yavru balıkların, gelişimlerini tamamlamaları ve en az bir kez üreyebilmeleri için belirlenen sınırlamalara ve sorumluluklara titizlikle uyulması sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı için büyük önem arz etmektedir. Bizler il müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüklerimiz olarak özellikle balıkların avlanma dönemi ve balıkların avlanma boyu hususunda titizlikle çalışıyor ve bu konudaki hassasiyeti balıkçılarımızdan ve halkımızdan bekliyoruz" diye konuştu

Kaynak: DHA