Niğde'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
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Niğde'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)

VALİ ŞİMŞEK: 143 EV HASARLINiğde Valisi Yılmaz Şimşek, depremin meydana geldiği Bor ilçesi'nin Obruk köyünde pazar alanına kurulan çadırlarda incelemelerde bulundu.

Niğde'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
21.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:31

VALİ ŞİMŞEK: 143 EV HASARLI

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, depremin meydana geldiği Bor ilçesi'nin Obruk köyünde pazar alanına kurulan çadırlarda incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, depremde 17'si ağır, 126'sı hafif, toplam 143 evin hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Depremzedeler için gerekli yardımların yapıldığını ve evlerde incelemelerin sürdüğünü belirten Vali Şimşek, "Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var. Vatandaşlarımızın  mağduriyetlerini giderme anlamında arkadaşlarımız çalışmalarına başladı. En kısa sürede de vatandaşların bu anlamdaki mağduriyetlerini de gidermiş olacağız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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