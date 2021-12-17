Niğde'de 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

ÇAMARDI, NİĞDE (AA) - Niğde'de 11 ev, bahçe ve tarladan hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamardı ilçesi Bademdere ve Çukurbağ köylerinde 2019-2021 yılları arasında 11 ev, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı inceleme ve araştırma sonucu tespit ettiği iki şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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