NİĞDE Bolkar dağları eteklerine Doğa Anıtı

Bolkar dağları eteklerine Doğa Anıtı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Doğaseverleri Dünyanın tek ötmeyen kurbağa türü olan Toros Kurbağası'nın (Rana Holtzi) yaşadığı Karagöl'ü görmeye davet etti.

Bolkar dağları eteklerinde bulunan 2 bin 320 rakımlı Meydan Yaylası - Karagöl mevkiinde Sıfır Atık Temalı Doğa Anıtı Açılışı gerçekleştirildi. Dünya Çevre Günü nedeniyle Ulukışla İlçesine bağlı Maden Köyü Meydan Yaylasına Sıfır Atık Temalı Doğa Anıtı Açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Dünyanın tek ötmeyen kurbağa türü olan Toros Kurbağası'nın (Rana Holtzi) yaşadığı Karagöl'e doğa yürüyüşü yapıldı. Doğa Anıtı açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum amirleri, vatandaşlar ve çevreciler katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 'Herkesi buralara gelmeye bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. Geldikleri zaman lütfen doğayı kirletmesinler doğayı kirletmeden bu güzellikleri görsünlerö dedi.

Kaynak: DHA