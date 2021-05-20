Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunun yıkımına başladı
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Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunun yıkımına başladı

Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunun yıkımına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzun zamandır Niğde'nin gündeminde olan 5 Şubat Şehir Stadyumu'nda, ihalenin yapılmasının ardından yıkım işlemine başlandı.

Uzun zamandır Niğde'nin gündeminde olan 5 Şubat Şehir Stadyumu'nda, ihalenin yapılmasının ardından yıkım işlemine başlandı.

Niğde'de şehrin merkezindeki 5 Şubat Stadyumunun yıkımının ardından yine aynı yerde kentin futbol takımına ve genç sporcularına ev sahipliği yapacak modern Niğde Stadyumunun yapımına başlanacak. Yıkım sürecinin sonunda; Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunun açık ve kapalı tribünlerinin betonarme blokları, temeli, istinat duvarları, çelik konstrüksiyon çatısı, 45m x 90m ölçülerinde sentetik saha ve her türlü mekanik tesisatın yüklenici firma tarafından hurda karşılığı yıkılacak, molozları ise belediye tarafından gösterilecek yasal döküm alanına taşınacak mevcut alan ise tesviyeli bir şekilde idareye teslim edilecek.

Başkan Emrah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "5 Şubat Şehir Stadyumu yenileniyor şehrimiz 7 bin 500 kişilik modern bir stada kavuşuyor. Yıkım çalışmaları başladı. Niğde'mize yakışır, sosyal donatıları olan uluslararası standartlara haiz stadyumumuz şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - NİĞDE

Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunun yıkımına başladı
Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunun yıkımına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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