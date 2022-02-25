Nigar Muharrem - Gidene Sor sözleri! 'Gidene Sor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Nigar Muharrem - Gidene Sor şarkısının tüm sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.

NİGAR MUHARREM - GİDENE SOR SÖZLERİ

Gidene sor seviyor mu?

Sonu yok biliyorum bu yolun

Zor geliyordu

Ben olmayan acılara dertlere gülüyorum

Söz gidiyorum

Bu kadar seviyorken seni hala

Gel demiyorsun

Gülüşün bana cennet cennet oysa..

***

Mutluluk iki dudak arasında

Bana seçip seçip soruyordun arasından benim

Sızlayan kalbimi arasınlar

Ama görünmez gönlümün ayazından

Hayati satir satır yazasım var

Bu şehrin karanlık yakasında

Umudu görmeden sarasım var

Gidenin bitmeyen acısıyla

***

Benden daha delisi var mı?

Acısı bitse de ismi kaldı

Güneş bana da doğar mı?

Sana aydınlık yollar, bana karanlık..

Haberler.com - Gündem