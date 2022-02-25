Nigar Muharrem - Gidene Sor sözleri! 'Gidene Sor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Nigar Muharrem'in yeni şarkısı Gidene Sor 24 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 100 bin izlenmeyi ve 5 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Nigar Muharrem - Gidene Sor sözleri nelerdir? Nigar Muharrem - Gidene Sor şarkı sözleri haberimizde...
Nigar Muharrem - Gidene Sor şarkısının tüm sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.
NİGAR MUHARREM - GİDENE SOR SÖZLERİ
Gidene sor seviyor mu?
Sonu yok biliyorum bu yolun
Zor geliyordu
Ben olmayan acılara dertlere gülüyorum
Söz gidiyorum
Bu kadar seviyorken seni hala
Gel demiyorsun
Gülüşün bana cennet cennet oysa..
***
Mutluluk iki dudak arasında
Bana seçip seçip soruyordun arasından benim
Sızlayan kalbimi arasınlar
Ama görünmez gönlümün ayazından
Hayati satir satır yazasım var
Bu şehrin karanlık yakasında
Umudu görmeden sarasım var
Gidenin bitmeyen acısıyla
***
Benden daha delisi var mı?
Acısı bitse de ismi kaldı
Güneş bana da doğar mı?
Sana aydınlık yollar, bana karanlık..
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